26.07.2025
Смотреть онлайн Эмон Ван Лобен Селс - Antreas Djakouris 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Эмон Ван Лобен Селс — Antreas Djakouris . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Antreas Djakouris - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Эмон Ван Лобен Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Эмон Ван Лобен Селс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эмон Ван Лобен Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Эмон Ван Лобен Селс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эмон Ван Лобен Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Antreas Djakouris - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эмон Ван Лобен Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Эмон Ван Лобен Селс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эмон Ван Лобен Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эмон Ван Лобен Селс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Antreas Djakouris - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эмон Ван Лобен Селс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эмон Ван Лобен Селс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Эмон Ван Лобен Селс - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Эмон Ван Лобен Селс
Antreas Djakouris
1 победа
0 побед
100%
0%
27.12.2025
Antreas Djakouris
0:2
Эмон Ван Лобен Селс
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
31%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
Комментарии к матчу