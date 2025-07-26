26.07.2025
Смотреть онлайн Томми Жаплински - Коннор Смайли 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Томми Жаплински — Коннор Смайли . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 1
UTR Pro Waco
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коннор Смайли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Коннор Смайли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Коннор Смайли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Коннор Смайли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Коннор Смайли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Коннор Смайли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Коннор Смайли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Томми Жаплински - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
76%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
