Текстовая трансляция

Гейм 1 - Коннор Смайли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Коннор Смайли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Коннор Смайли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Коннор Смайли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 13 - Коннор Смайли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Коннор Смайли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Коннор Смайли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Томми Жаплински - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Томми Жаплински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40