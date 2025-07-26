Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Elias Shokry - Эйвери Завала 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Elias ShokryЭйвери Завала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени и пройдет на корте Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 3.

МСК, Корт: Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 3
UTR Pro Waco
Elias Shokry
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
26 июля 2025
Эйвери Завала
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эйвери Завала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эйвери Завала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Эйвери Завала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
74%
63%
Реализация брейк - пойнтов
27%
25%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Амур Амур
24 Января
14:30
Торпедо Торпедо
СКА СКА
24 Января
17:00
Трактор Трактор
Адмирал Адмирал
24 Января
14:00
Нефтехимик Нефтехимик
Барыс Барыс
24 Января
17:00
AK Барс AK Барс
Сибирь Сибирь
24 Января
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
24 Января
17:10
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
24 Января
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
24 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Челны Челны
24 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулвергемптон Вулвергемптон
24 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA