26.07.2025
Смотреть онлайн Elias Shokry - Эйвери Завала 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Elias Shokry — Эйвери Завала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени и пройдет на корте Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 3.
МСК, Корт: Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 3
UTR Pro Waco
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эйвери Завала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эйвери Завала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Эйвери Завала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Эйвери Завала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
74%
63%
Реализация брейк - пойнтов
27%
25%
