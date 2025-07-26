26.07.2025
Смотреть онлайн Lucia Donnelly - Wenfei Yu 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Lucia Donnelly — Wenfei Yu . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 4.
МСК, Корт: Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 4
UTR Pro Waco Women
Завершен
(7:5, 2:6, 4:6)
1 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Lucia Donnelly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Lucia Donnelly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
58%
70%
Реализация брейк - пойнтов
38%
47%
Комментарии к матчу