Текстовая трансляция

Гейм 1 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Lucia Donnelly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Lucia Donnelly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Wenfei Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Lucia Donnelly - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Lucia Donnelly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40