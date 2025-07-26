26.07.2025
Смотреть онлайн Aryan Badlani - Жомбор Велч 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Aryan Badlani — Жомбор Велч . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 3.
МСК, Корт: Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 3
UTR Pro Waco
Завершен
(7:5, 2:6, 4:6)
1 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aryan Badlani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Жомбор Велч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Жомбор Велч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Aryan Badlani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Жомбор Велч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Aryan Badlani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Жомбор Велч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Жомбор Велч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Жомбор Велч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Жомбор Велч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Жомбор Велч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Aryan Badlani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Жомбор Велч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Aryan Badlani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Жомбор Велч - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
69%
83%
Реализация брейк - пойнтов
40%
24%
