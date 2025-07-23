23.07.2025
Смотреть онлайн Мэн Цзи Чен - Он Ю Чой 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Мэн Цзи Чен — Он Ю Чой . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(1:6, 5:7)
(1:6, 5:7)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
43%
55%
Реализация брейк - пойнтов
36%
57%
Комментарии к матчу