23.07.2025
Смотреть онлайн Куанхуй Тан - Duanrui Gao 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Куанхуй Тан — Duanrui Gao . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 6:0, 6:0)
2 : 1
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Куанхуй Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Куанхуй Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Куанхуй Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Куанхуй Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Куанхуй Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Куанхуй Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Куанхуй Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Куанхуй Тан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Куанхуй Тан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
11
Выигрыш первой подачи
72%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
