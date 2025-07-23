23.07.2025
Смотреть онлайн Сидхарт Рават - Такуя Кумасака 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Сидхарт Рават — Такуя Кумасака . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(2:6, 4:5)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
48%
52%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
