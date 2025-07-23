23.07.2025
Смотреть онлайн Джесси Делани - Thanaphat Boosarawongse 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Джесси Делани — Thanaphat Boosarawongse . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:4, 7:5)
(6:4, 7:5)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Thanaphat Boosarawongse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Thanaphat Boosarawongse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Thanaphat Boosarawongse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Thanaphat Boosarawongse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Thanaphat Boosarawongse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Thanaphat Boosarawongse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Thanaphat Boosarawongse - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Thanaphat Boosarawongse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Thanaphat Boosarawongse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
59%
52%
Реализация брейк - пойнтов
46%
31%
Комментарии к матчу