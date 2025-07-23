Смотреть онлайн Касидит Самрей - Орел Кимхи 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Касидит Самрей — Орел Кимхи . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .