23.07.2025
Смотреть онлайн Касидит Самрей - Орел Кимхи 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Касидит Самрей — Орел Кимхи . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:0, 4:6, 6:3)
2 : 1
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Орел Кимхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Орел Кимхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Орел Кимхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Орел Кимхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Орел Кимхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Орел Кимхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Орел Кимхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Орел Кимхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Орел Кимхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
61%
51%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
