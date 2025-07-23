23.07.2025
Смотреть онлайн Пиммада Тонгкум - Сара Рокусек 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Пиммада Тонгкум — Сара Рокусек . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Пиммада Тонгкум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сара Рокусек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Пиммада Тонгкум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Пиммада Тонгкум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
66%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
