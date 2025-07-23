23.07.2025
Смотреть онлайн Пуннин Ковапитуктед - Мао Мушкина 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Пуннин Ковапитуктед — Мао Мушкина . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
53%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
