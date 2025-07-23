Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.07.2025

Смотреть онлайн Пуннин Ковапитуктед - Мао Мушкина 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Пуннин КовапитуктедМао Мушкина . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Пуннин Ковапитуктед
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
23 июля 2025
Мао Мушкина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Мао Мушкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Мао Мушкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
53%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Лилль Лилль
22 Января
23:00
Рома Рома
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Января
23:00
Париж Париж
BC Dubai BC Dubai
22 Января
23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Монако Монако
22 Января
22:45
Милан Милан
Жальгирис Жальгирис
22 Января
22:30
Ницца Ницца
Иглз Иглз
22 Января
23:00
Брага Брага
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
22 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Валенсия Валенсия
22 Января
22:30
Утрехт Утрехт
Генк Генк
22 Января
23:00
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
Базель Базель
22 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA