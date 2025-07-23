23.07.2025
Смотреть онлайн Патчарин Чипчандей - Tzeng Mu-Jie 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Патчарин Чипчандей — Tzeng Mu-Jie . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
8
6
Выигрыш первой подачи
80%
71%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
Комментарии к матчу