Смотреть онлайн Нацухо Аракава - Кайо Нишимура 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Нацухо Аракава — Кайо Нишимура . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(1:6, 1:4)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кайо Нишимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайо Нишимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Нацухо Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
50%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
