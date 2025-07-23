23.07.2025
Смотреть онлайн Кью Ю Йе - Гауль Джанг 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Кью Ю Йе — Гауль Джанг . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 1:3)
(3:6, 1:3)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кью Ю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кью Ю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Гауль Джанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
46%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
80%
Комментарии к матчу