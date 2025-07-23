23.07.2025
Смотреть онлайн Михо Курамоти - Стефи Уэбб 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Михо Курамоти — Стефи Уэбб . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(5:4)
(5:4)
1 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Стефи Уэбб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
41%
39%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
Комментарии к матчу