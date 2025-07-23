23.07.2025
Смотреть онлайн Химари Сато - Итино Хорикава 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Химари Сато — Итино Хорикава . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:35 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 05.
МСК, Корт: Green Tennis Plaza - Court 05
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Химари Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Итино Хорикава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
55%
56%
Реализация брейк - пойнтов
60%
55%
Комментарии к матчу