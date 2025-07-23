Фрибет 15000₽
23.07.2025

Смотреть онлайн Дзюнри Намигата - Sae Noguchi 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Дзюнри НамигатаSae Noguchi . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 03.

МСК, Корт: Green Tennis Plaza - Court 03
UTR Pro Kawaguchi Women
Дзюнри Намигата
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
23 июля 2025
Sae Noguchi
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
43%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
55%
Комментарии к матчу
