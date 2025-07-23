23.07.2025
Смотреть онлайн Джастин Лайонс - Алекса Чирич 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Джастин Лайонс — Алекса Чирич . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джастин Лайонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Джастин Лайонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джастин Лайонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джастин Лайонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джастин Лайонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джастин Лайонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
56%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
45%
Комментарии к матчу