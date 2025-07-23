Гейм 1 - Джастин Лайонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Джастин Лайонс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0