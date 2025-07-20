Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Хуан Мануэль Черундоло - Александр Бублик 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияATP Гштаад: Хуан Мануэль ЧерундолоАлександр Бублик, Финал . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, Финал, Корт: Center Court
ATP Гштаад
Хуан Мануэль Черундоло
Завершен
(4:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
20 июля 2025
Александр Бублик
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
13
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
60%
79%
Реализация брейк - пойнтов
30%
29%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Севилья Севилья
19 Января
23:00
Лацио Лацио
Комо Комо
19 Января
22:45
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
19 Января
23:00
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
19 Января
22:30
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
19 Января
23:10
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA