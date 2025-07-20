20.07.2025
Смотреть онлайн Хуан Мануэль Черундоло - Александр Бублик 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад: Хуан Мануэль Черундоло — Александр Бублик, Финал . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
ATP Гштаад
Завершен
(4:6, 6:4, 3:6)
(4:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Александр Бублик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Александр Бублик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Александр Бублик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
13
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
60%
79%
Реализация брейк - пойнтов
30%
29%
Комментарии к матчу