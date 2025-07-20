Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Али Хабиб - Keerthivassan Suresh 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Али ХабибKeerthivassan Suresh . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Али Хабиб
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
20 июля 2025
Keerthivassan Suresh
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Keerthivassan Suresh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Али Хабиб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Али Хабиб - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
64%
48%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
