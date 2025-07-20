20.07.2025
Смотреть онлайн Гауль Джанг - Юй Шань 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Гауль Джанг — Юй Шань . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Гауль Джанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Гауль Джанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Юй Шань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Юй Шань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Гауль Джанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Гауль Джанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
81%
55%
Реализация брейк - пойнтов
57%
12%
Комментарии к матчу