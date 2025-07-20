20.07.2025
Смотреть онлайн Вичитрапорн Вимуктананда - Шихоми Ли Суан Леонг 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Вичитрапорн Вимуктананда — Шихоми Ли Суан Леонг . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вичитрапорн Вимуктананда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
44%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
45%
Комментарии к матчу