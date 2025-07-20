20.07.2025
Смотреть онлайн Лунда Кумхом - Сара Милдрен 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Лунда Кумхом — Сара Милдрен . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лунда Кумхом - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Сара Милдрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лунда Кумхом - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лунда Кумхом - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лунда Кумхом - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лунда Кумхом - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лунда Кумхом - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лунда Кумхом - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лунда Кумхом - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лунда Кумхом - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лунда Кумхом - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лунда Кумхом - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Лунда Кумхом - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
77%
41%
Реализация брейк - пойнтов
62%
33%
