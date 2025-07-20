20.07.2025
Смотреть онлайн И Вэнь Ван - Юка Хосоки 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: И Вэнь Ван — Юка Хосоки . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Юка Хосоки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
53%
60%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу