20.07.2025
Смотреть онлайн Кайо Нишимура - Карин Алтори 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Кайо Нишимура — Карин Алтори . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кайо Нишимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кайо Нишимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
59%
39%
Реализация брейк - пойнтов
67%
31%
Комментарии к матчу