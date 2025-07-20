Смотреть онлайн Mariella Thamm - Ирина Балус 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Mariella Thamm — Ирина Балус . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .