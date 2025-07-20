20.07.2025
Смотреть онлайн Mariella Thamm - Ирина Балус 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Кршко: Mariella Thamm — Ирина Балус . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Кршко
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ирина Балус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ирина Балус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
58%
43%
Реализация брейк - пойнтов
64%
80%
