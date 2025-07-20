20.07.2025
Смотреть онлайн Кара Корхонен - На-Ри Ким 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Кара Корхонен — На-Ри Ким . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - На-Ри Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - На-Ри Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
46%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
