20.07.2025
Смотреть онлайн Yuno Kitahara - Pornnapat Hongjumradsin 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Yuno Kitahara — Pornnapat Hongjumradsin . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:0, 6:0)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Yuno Kitahara - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Yuno Kitahara - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
74%
45%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу