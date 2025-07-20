20.07.2025
Смотреть онлайн Kamonpanyakorn Thadpong - Кредит Чайярин 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Kamonpanyakorn Thadpong — Кредит Чайярин . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кредит Чайярин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кредит Чайярин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kamonpanyakorn Thadpong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Кредит Чайярин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
77%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу