20.07.2025
Смотреть онлайн Джастин Барки - Рио Минаката 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Джастин Барки — Рио Минаката . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джастин Барки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джастин Барки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рио Минаката - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Рио Минаката - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джастин Барки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Рио Минаката - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джастин Барки - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
29%
40%
