20.07.2025
Смотреть онлайн Юн-Сеонг Чунг - Майкл Дилан Хименес 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Юн-Сеонг Чунг — Майкл Дилан Хименес . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Майкл Дилан Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yun Seong Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
86%
57%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
Комментарии к матчу