20.07.2025
Смотреть онлайн Вишну Вардхан - КриттинKrittin Коайкул 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Вишну Вардхан — КриттинKrittin Коайкул . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:2, 3:6, 1:0)
2 : 1
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Вишну Вардхан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Вишну Вардхан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Вишну Вардхан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Вишну Вардхан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Вишну Вардхан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
8
4
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
79%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу