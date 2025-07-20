20.07.2025
Смотреть онлайн Наттаяут Нитхитананонт - Дирай Коданча 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Наттаяут Нитхитананонт — Дирай Коданча . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:7, 2:6)
(6:7, 2:6)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дирай Коданча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дирай Коданча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дирай Коданча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дирай Коданча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Наттаяут Нитхитананонт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Дирай Коданча - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
Комментарии к матчу