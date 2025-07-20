20.07.2025
Смотреть онлайн Джошуа Чарльтон - Абхинав Санджеев Шанмугам 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom Qual: Джошуа Чарльтон — Абхинав Санджеев Шанмугам . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
20 июля 2025
Гейм 1 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джошуа Чарльтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джошуа Чарльтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
13
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
20%
20%
