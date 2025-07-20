Смотреть онлайн Анна-Кристина Люткемейер - Мейки Гуо 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Анна-Кристина Люткемейер — Мейки Гуо . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:54 по московскому времени .