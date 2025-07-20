Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Анна-Кристина Люткемейер - Мейки Гуо 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Анна-Кристина ЛюткемейерМейки Гуо . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:54 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Luan
Анна-Кристина Люткемейер
Завершен
(6:4, 0:6, 4:6)
1 : 2
20 июля 2025
Мейки Гуо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
10
4
Выигрыш первой подачи
45%
54%
Реализация брейк - пойнтов
70%
71%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Лада Лада
Барыс Барыс
20 Января
18:00
Автомобилист Автомобилист
Сибирь Сибирь
20 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Авангард Авангард
20 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
20 Января
19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Монако Монако
20 Января
23:00
Интер Милан Интер Милан
Арсенал Арсенал
20 Января
23:00
Спортинг Спортинг
ПСЖ ПСЖ
20 Января
23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
20 Января
23:00
ХК Рязань ХК Рязань
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
20 Января
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
20 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA