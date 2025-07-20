20.07.2025
Смотреть онлайн Анна-Кристина Люткемейер - Мейки Гуо 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Анна-Кристина Люткемейер — Мейки Гуо . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:54 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:4, 0:6, 4:6)
1 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анна-Кристина Люткемейер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Анна-Кристина Люткемейер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
10
4
Выигрыш первой подачи
45%
54%
Реализация брейк - пойнтов
70%
71%
Комментарии к матчу