20.07.2025
Смотреть онлайн Патчарин Чипчандей - Харуна Аракава 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Патчарин Чипчандей — Харуна Аракава . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
66%
37%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
Комментарии к матчу