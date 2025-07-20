20.07.2025
Смотреть онлайн Доминик Палан - Такуя Кумасака 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Доминик Палан — Такуя Кумасака . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Доминик Палан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Доминик Палан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Доминик Палан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
11
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
79%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу