20.07.2025
Смотреть онлайн Bayldon/Schoolkate - Кэш/Трэйси 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос - пары: Bayldon/Schoolkate — Кэш/Трэйси, Финал . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Estadio Mextenis.
МСК, Финал, Корт: Estadio Mextenis
ATP Лос Кабос - пары
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Bayldon/Schoolkate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bayldon/Schoolkate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bayldon/Schoolkate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Bayldon/Schoolkate - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Кэш/Трэйси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Кэш/Трэйси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
57%
64%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
