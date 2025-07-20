20.07.2025
Смотреть онлайн Амелия Зильберман - Кайла МакФи 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Амелия Зильберман — Кайла МакФи, Финал . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.
МСК, Финал, Корт: Churchie Grammar - Court 3
UTR Pro Brisbane Women
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Амелия Зильберман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
35%
65%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу