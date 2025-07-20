Смотреть онлайн Амелия Зильберман - Кайла МакФи 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Brisbane Women: Амелия Зильберман — Кайла МакФи, Финал . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Churchie Grammar - Court 3.