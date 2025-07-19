19.07.2025
Смотреть онлайн Gianluca Carlini - Matthew Upton 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Gianluca Carlini — Matthew Upton, 1/2 финала . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
79%
67%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу