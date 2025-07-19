19.07.2025
Смотреть онлайн Orlikowski/Poritskyy - Hornung/Sallay 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Poprad MD: Orlikowski/Poritskyy — Hornung/Sallay . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Poprad MD
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Orlikowski/Poritskyy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Hornung/Sallay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Hornung/Sallay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Hornung/Sallay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Orlikowski/Poritskyy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Hornung/Sallay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hornung/Sallay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Hornung/Sallay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Hornung/Sallay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Hornung/Sallay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Orlikowski/Poritskyy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Hornung/Sallay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Orlikowski/Poritskyy - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Hornung/Sallay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Orlikowski/Poritskyy - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Hornung/Sallay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Orlikowski/Poritskyy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Hornung/Sallay - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
57%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
Комментарии к матчу