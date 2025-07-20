20.07.2025
Смотреть онлайн Баденхорст/Кениг - Henning/Henning 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest MD: Баденхорст/Кениг — Henning/Henning . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 15:07 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest MD
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Баденхорст/Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Баденхорст/Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Баденхорст/Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Henning/Henning - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Henning/Henning - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
78%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
