19.07.2025
Смотреть онлайн Иоаннис Ксилас - Андреас Тимини 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Иоаннис Ксилас — Андреас Тимини . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андреас Тимини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Андреас Тимини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
82%
43%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
