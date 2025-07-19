19.07.2025
Смотреть онлайн Vlado Jankanj - Амит Валес 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Vlado Jankanj — Амит Валес . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vlado Jankanj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Vlado Jankanj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Vlado Jankanj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Vlado Jankanj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Амит Валес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Амит Валес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Амит Валес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Vlado Jankanj - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
77%
60%
Реализация брейк - пойнтов
31%
50%
