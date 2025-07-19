19.07.2025
Смотреть онлайн Марчелло Серафини - Stefan Horia Haita 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Марчелло Серафини — Stefan Horia Haita . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Марчелло Серафини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Марчелло Серафини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Марчелло Серафини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Stefan Horia Haita - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Марчелло Серафини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Марчелло Серафини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Марчелло Серафини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Stefan Horia Haita - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Марчелло Серафини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
75%
62%
Реализация брейк - пойнтов
29%
33%
