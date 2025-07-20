20.07.2025
Смотреть онлайн Стефани Джудит Вишер - Полина Лейкина 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Стефани Джудит Вишер — Полина Лейкина . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(2:6, 6:4, 6:7)
1 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Полина Лейкина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Полина Лейкина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
54%
52%
Реализация брейк - пойнтов
67%
45%
Комментарии к матчу