Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Стефани Джудит Вишер - Полина Лейкина 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Стефани Джудит ВишерПолина Лейкина . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hillcrest
Стефани Джудит Вишер
Завершен
(2:6, 6:4, 6:7)
1 : 2
20 июля 2025
Полина Лейкина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Полина Лейкина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Полина Лейкина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Стефани Джудит Вишер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Полина Лейкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Полина Лейкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Стефани Джудит Вишер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
54%
52%
Реализация брейк - пойнтов
67%
45%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Барселона Барселона
18 Января
23:00
Милан Милан
Лечче Лечче
18 Января
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Райо Вальекано Райо Вальекано
18 Января
20:30
Торино Торино
Рома Рома
18 Января
20:00
Аугсбург Аугсбург
СК Фрайбург СК Фрайбург
18 Января
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
18 Января
19:30
Лион Лион
Брест Брест
18 Января
22:45
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Даллас Даллас
18 Января
22:07
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Швеннингер Швеннингер
18 Января
21:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
18 Января
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA