19.07.2025

Смотреть онлайн Marc Van Der Merwe - Филип Пеливо 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Marc Van Der MerweФилип Пеливо . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 16:40 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Hillcrest
Marc Van Der Merwe
Завершен
(3:4)
0 : 1
19 июля 2025
Филип Пеливо
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
64%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
