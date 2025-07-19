19.07.2025
Смотреть онлайн Дабин Ким/Цюйю Йе - Arakawa/Kawaguchi 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom WD: Дабин Ким/Цюйю Йе — Arakawa/Kawaguchi . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:08 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom WD
Завершен
(6:3, 5:2)
2 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
62%
44%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
Комментарии к матчу