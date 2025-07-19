Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Park/Trongcharoenchaikul - Delaney/Taguchi 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Park/TrongcharoenchaikulDelaney/Taguchi . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Park/Trongcharoenchaikul
Завершен
(7:6, 2:6, 0:0)
1 : 1
19 июля 2025
Delaney/Taguchi
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Park/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Delaney/Taguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Delaney/Taguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Delaney/Taguchi - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
4
4
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
